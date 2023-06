Νέυρα του Λαπόρτα, κατέβασε το κινητό οπαδού που ρωτούσε για την επιστροφή του Μέσι (vid)

Οι Καταλανοί το... παλεύουν, αλλά η οικονομική κατάσταση του συλλόγου είναι τέτοια που δεν επιτρέπει αισιοδοξία σχετικά με την επιστροφή του Αργεντινού σούπερ σταρ στη Βαρκελώνη.

Πριν από την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Θέλτα για την τελευταία αγωνιστική της Πριμέρα Ντιβιζιόν, ο Ζοάν Λαπόρτα... πολιορκήθηκε από οπαδούς, οι οποίοι ήθελαν να μάθουν τι γίνεται με τον Μέσι.

Κι ενώ όσο έδινε αυτόγραφα και έβγαζε selfies ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα» ήταν άνετος και χαμογελαστός, όταν ρωτήθηκε επίμονα αν είναι δύσκολη η επιστροφή του Αργεντινού απάντησε κατεβάζοντας απότομα το κινητό του οπαδού...

🗣️ Fan: “Mr President is signing Messi is difficult?”



🗣️ Laporta: “Who will get to know if it's difficult.”



Statement says it all

