Απλά Ζλάταν: Την... είπε στους οπαδούς της Βερόνα που τον γιούχαραν! (vid)

Μετά το τέλος της αναμέτρησης της Μίλαν με την Βερόνα, οι άνθρωποι των «ροσονέρι» ετοίμασαν μια μίνι τελετή για να τιμήσουν τον σπουδαίο Σουηδό επιθετικό, που γνώρισε μοναδική αποθέωση από τους οπαδούς της Μίλαν.

Ο Ιμπραΐμοβιτς πήρε το μικρόφωνο και λίγο πριν ανακοινώσει την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, άκουσε τους οπαδούς της Βερόνα που ταξίδεψαν στο Μιλάνο, να τον αποδοκιμάζουν.

Ο Ζλάταν φυσικά δεν το άφησε έτσι και γυρνώντας προς την πλευρά τους, είπε: «Συνεχίστε να γιουχάρετε, το να με βλέπετε είναι η μεγαλύτερη στιγμή σας σε όλη τη σεζόν».

Δείτε παρακάτω το επικό βίντεo:

Zlatan Ibrahimovic to Verona fans booing him:



“Keep booing. This is the biggest moment in your year seeing me”.



Classic Zlatan 😂😂 pic.twitter.com/09F9hgXxjc