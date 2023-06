Τέλος εποχής: Ο τεράστιος Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς κρεμάει τα παπούτσια του! (vid)

Πριν το ματς της Μίλαν με την Βερόνα οι περισσότεροι περίμεναν το «αντίο» του Ζλάταν στους «ροσονέρι», αφού άφηνε να εννοηθεί ότι θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται, ωστόσο ο Σουηδός επιθετικός όπως το συνηθίζει στην καριέρα του, φρόντισε να ρίξει ακόμη μια «βόμβα», ανακοινώνοντας την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Οι άνθρωποι της Μίλαν έστησαν μια εκπληκτική τελετή, μετά το το ματς με την Βερόνα, θέλοντας να που το δικό τους «ευχαριστώ» σε έναν παίκτη που τίμησε όσο λίγοι την φανέλα της ομάδας, με τους οπαδούς των «ροσονέρι» να γεμίζουν το Σαν Σίρο για το «αντίο» στον Ζλάταν.

Ο Σουηδός σταρ έκανε την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο, τιμήθηκε από την διοίκηση της Μίλαν και με δάκρυα στα μάτια, ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση, με τις στιγμές που ακολούθησαν να είναι συγκλονιστικές, αφού άπαντες στο άκουσμα των όσων είπε ο Ιμπραΐμοβιτς, δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Η Μίλαν, άλλωστε είναι η ομάδα στην οποία έμεινε περισσότερο στην καριέρα του ο Ιμπραΐμοβιτς, καθώς φόρεσε τα χρώματά της από το 2010 μέχρι το 2012 και από το 2020 μέχρι και τώρα. Με την ιταλική ομάδα, έκανε 163 εμφανίσεις και σκόραρε 93 γκολ.

Ο Σουηδός σταρ ξεκίνησε την καριέρα του από την Μάλμο, για να ακολουθήσουν, Άγιαξ, Γιουβέντους, Ίντερ, Μπαρτσελόνα, Μίλαν, Παρί, Γιουνάιτεντ, Λος Άντζελες Γκάλαξι και η επιστροφή στην αγαπημένη του Μίλαν, με την φανέλα της οποίας κατέγραψε και τα τελευταία ματς στην πλουσιότατη καριέρα του.

Tears in everyone's eyes. Zlatan is immense, 𝐀𝐋𝐖𝐀𝐈𝐙 ❤️🖤 pic.twitter.com/ZiCwzdWTZB

Forever one of us ❤️🖤@Ibra_official #SempreMilan pic.twitter.com/P990NX6pMk