Κοντά σε συμφωνία με τον Ποστέκογλου η Τότεναμ!

Τον εκλεκτό που θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας έχουν βρει στην Τότεναμ, με τους Λονδρέζους να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τον Άγγελο Ποστέκογλου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι συζητήσεις μεταξύ των Spurs και του ατζέντη του ομογενή τεχνικού συνεχίζονται, με τον Ιταλό δημοσιογράφο να λέει επίσης πως μένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να κλείσει το deal.

O Ποστέκογλου βρίσκεται στo τιμόνι της Σέλτικ από το καλοκαίρι του 2021 και φέτος πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή σεζόν, καθώς οι Σκωτσέζοι έκαναν treble, κατακτώντας πρωτάθλημα, κύπελλο και League Cup.

New round of talks scheduled in the next 24/48h between Tottenham and CAA agency in order to complete the agreement for Ange Postecoglou. 🚨⚪️ #THFC



Contract almost agreed, waiting on the final details to be sorted then it will be sealed. pic.twitter.com/SvByI0TemG