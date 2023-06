Σήκωσε και ο Έλτον Τζον το κύπελλο! Τρέλα του Γκουαρδιόλα και των παικτών του με τον τραγουδιστή (vid)

Οι «Πολίτες» επικράτησαν με 2-1 της Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας που έγινε στο «Γουέμπλεϊ» το απόγευμα του Σαββάτου, έκαναν το νταμπλ και πλέον βλέπουν το τρεμπλ καθώς έχουν μπροστά τους την αναμέτρηση με την Ίντερ στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ.

Στο αεροδρόμιο του Λονδίνου, επιστρέφοντας στο Μάντσεστερ, η αποστολή της Σίτι συνάντησε τον Έλτον Τζον, ο οποίος έδειξε ενθουσιασμένους με την κατάκτηση του τροπαίου και, μάλιστα, είπε στον Γκουαρδιόλα και στους παίκτες του: «Ένα ακόμα την άλλη εβδομάδα».

Εξίσου ενθουσιασμένοι, βέβαια, ήταν και ο Ισπανός τεχνικός και οι ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι έκαναν ουρά για μια φωτογραφία με τον θρύλο της μουσικής.

“How wonderful life is, while you’re in the world”



