Αποδοκιμάστηκε στο «αντίο» του ο Μέσι! (vid)

Η αναμέτρηση της Παρί με την Κλερμόν για την τελευταία αγωνιστική της Ligue 1 ήταν η τελευταία του Λιονέλ Μέσι με την φανέλα των Παριζιάνων, που λίγο νωρίτερα είχαν ανακοινώσει ότι δεν θα ανανεωθεί η συνεργασία με τον Αργεντινό σταρ.

Πριν την έναρξη του ματς, μάλιστα οι φίλαθλοι της Παρί φρόντισαν να δείξουν τα αισθήματά τους για τον Μέσι, αφού μόλις ακούστηκε το όνομά του από τα μεγάφωνα υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες.

They’re booing Messi before his final match with PSG 😬 pic.twitter.com/HUNFPWA2ut