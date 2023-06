Συνελήφθη οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με εμετικό μήνυμα σε φανέλα!

Σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου κρατείται ένας οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που βρέθηκε στον τελικό του Γουέμπλεϊ, φορώντας μία φανέλα της ομάδας και τυπωμένο τον αριθμό 97 και το μήνυμα «όχι αρκετοί».

Δεκάδες χρήστες του Twitter έκαναν viral την φωτογραφία του και μέσα σε χρόνο ρεκόρ ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ως υποκινητής βίας, αφού είναι πολύ πιθανό το μήνυμα στην φανέλα να αφορά τους 97 νεκρούς οπαδούς της Λίβερπουλ στο Χίλσμπορο.

A Man Utd fan at Wembley today. Get this man’s face spread across social media ASAP, he needs to face repercussions. #lfc pic.twitter.com/5JwMPBi3ch