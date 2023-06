Premier League: Καταδικάζει την επίθεση των οπαδών της Ρόμα στον Άντονι Τέιλορ

Φαίνεται πως ακόμα «βράζουν» στη Ρόμα με τις αποφάσεις του Άντονι Τέιλορ στον τελικό του Europa League κόντρα στη Σεβίλλη.

Όπως έγινε γνωστό, μετά από διάφορα βίντεο που διέρρευσαν στο διαδίκτυο, ο Άντονι Τέιλορ και η οικογένειά του προπηλακίστηκαν στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης όταν έγιναν αντιληπτοί από οπαδούς της Ρόμα που βρισκόντουσαν στο σημείο.

Η Premier League πήρε θέση για το συμβάν καταδικάζοντας την επίθεση αυτή κάνοντας λόγο για σοκαριστική συμπεριφορά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Είμαστε σοκαρισμένοι και συγκλονισμένοι από την απαράδεκτη κακοποίηση που δέχτηκε ο Άντονι Τέιλορ και η οικογένειά του καθώς επέστρεφαν από τον τελικό του UEFA Europa League. Κανείς δεν θα έπρεπε να υποστεί την ασυγχώρητη συμπεριφορά που υπέστησαν χθες. Ο Άντονι είναι ένας από τους πιο έμπειρους και καταξιωμένους αξιωματούχους αγώνων και τον υποστηρίζουμε πλήρως αυτόν και την οικογένειά του».

We are shocked and appalled by the unacceptable abuse directed at Anthony Taylor and his family as they travelled back from the UEFA Europa League Final.



No one should have to suffer the inexcusable behaviour they had to endure yesterday.



Anthony is one of our most experienced…