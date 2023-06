Μπενζεμά: Παραχωρεί συνέντευξη τύπου το απόγευμα, πιθανή η ανακοίνωση αποχώρησής του από τη Ρεάλ

Το τέλος εποχής του Καρίμ Μπενζεμά στη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να είναι πλέον πιο κοντά από ποτέ.

Ο κάτοχος της χρυσής μπάλας πιθανότατα θα αποτελέσει παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 14 συναπτά έτη παρουσίας στην ομάδα και το πιο πιθανό είναι να τραβήξει για άλλα μέρη και συγκεκριμένα προς... Αραβία μεριά.

Οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών, αναφέρουν πως έχει στα χέρια του πρόταση από την Αλ - Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2025 και ετήσιες απολαβές τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι μάλιστα, που αναφέρουν πως ο Γάλλος ετοιμάζεται να αποδεχθεί τη συγκεκριμένη πρόταση και πως το απόγευμα, στη συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί, θα ανακοινώσει σε όλους πως θα αποχωρήσει από τους «Μαδριλένους» στο τέλος της χρονιάς.

Κι όλα αυτά, τη στιγμή που ακούγεται πως και ο Λούκα Μόντριτς είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει παρόμοιο δρομολόγιο, γεγονός που θα σημάνει το «τέλος εποχής» της χρυσής φουρνιάς της Ρεάλ Μαδρίτης.

❗️Real Madrid are preparing the Valdebebas press room for Benzema to announce his departure today.



— @MariaTrisac pic.twitter.com/UUYUq5J7ze