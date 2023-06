Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Σε συζητήσεις με την Αταλάντα για την απόκτηση του Χόιλουντ

Στο πρόσωπο του Δανέζικου wonderkid φαίνεται πως έχουν στραφεί τις τελευταίες ημέρες οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με τον Athletic, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» αποφάσισαν να μπουν σε διαπραγματεύσεις με την Αταλάντα για την απόκτηση του Ράσμους Χόιλουντ, καθώς φαίνεται να καταλαβαίνουν πως η περίπτωση απόκτησης του Χάρι Κέιν από την Τότεναμ, είναι πολύ πιο περίπλοκη από όσο οι ίδιοι περίμεναν, παρόλο που το συμβόλαιο του Άγλλου λήγει το 2024.

Επίσης αναφέρεται πως αυτή τη στιγμή ο Δανός αποτελεί πρώτη επιλογή μιας και η εναλλακτική που υπήρχε με τον Κόλο Μουανί της Άιντραχτ, φαίνεται να ναυαγεί αφού οι Γερμανοί ζητούν ένα ποσό κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ, με τον αθλητικό διευθυντή της Γιουνάιτεντ, Τζον Μέρτοου, να προσδοκά σε μία λιγότερο κοστοβόρα αγορά.

