Τσέλσι: Απέρριψε πρόταση 35 εκατομμυρίων από την Μπράιτον για τον Κόλγουιλ

Να κάνει δικό της τον νεαρό αμυντικό, Λιβάι Κόλγουιλ, προσπάθησε η Μπράιτον αλλά έφαγε... πόρτα.

Ο Άγγλος στόπερ αγωνίστηκε φέτος με τη φανέλα των «γλάρων» ως δανεικός από την Τσέλσι σημειώνοντας 24 συμμετοχές, έχοντας παράλληλα εξαιρετική παρουσία στις περισσότερες εξ αυτών.

Αυτό κινητοποίησε τους ανθρώπους της Μπράιτον να προσφέρουν ένα αρκετά μεγάλο ποσό -για τα δεδομένα της ομάδας- με σκοπό να κάνουν μόνιμη την παρουσία του Κόλγουιλ στο Μπράιτον αλλά από τη μεριά της η Τσέλσι, δεν μπήκε καν σε διαδικασία να συζητήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το νησί, ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο έχει εξαιρετική άποψη για τον νεαρό στόπερ και επιθυμεί την παραμονή του στην ομάδα.

Άλλωστε είναι γεγονός πως είναι ένας προπονητής που δίνει ευκαιρίες σε νεαρούς ποδοσφαριστές και σίγουρα ο Κόγουιλ αναμένεται να πάρει τις δικές του από τον Αργεντινό προπονητή, ενώ έχει πλέον ήδη μία γεμάτη χρονιά, με πολλές καλές εμφανίσεις στα μόλις 20 του χρόνια.

BREAKING: Chelsea have rejected a £30m bid from Brighton to sign Levi Colwill permanently ❌pic.twitter.com/XUSyzBCaQo