Σκόραρε ξανά ο Γιακουμάκης, ασταμάτητος και στην Αμερική (vid)

Λίρα εκατό φαίνεται πως αποδεικνύεται για την Ατλάντα Γιουνάιτεντ ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Ο Έλληνας επιθετικός φαίνεται πως δεν έχει κανένα πρόβλημα να σκοράρει διαρκώς και εκτός Ευρώπης και στην αναμέτρηση της Ατλάντα Γιουνάιτεντ με την Νιου Ίνγκλαντ πέτυχε το 9ο γκολ με τη νέα του ομάδα στο πρωτάθλημα του MLS.

Συγκεκριμένα στον εντός έδρας αγώνα της ομάδας του με τη Νιου Ίνκγλαντ, οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν να προηγούνται με δύο γκολ διαφορά, πριν ο 28χρονος επιθετικός με ωραίο τελείωμα από το ύψος του πέναλτι μειώσει σε 1-2 στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης.

Τελικώς η Ατλάντα δε κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή αλλά κατόρθωσε τουλάχιστον να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας μιας και το παιχνίδι τελείωσε 3-3.

