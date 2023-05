Μοντιέλ, ο άνθρωπος με τα ατσάλινα νεύρα! (vid)

Το δικό του όνειρο ζει ο Γκονζάλο Μοντιέλ, ο οποίος αποδείχθηκε για δεύτερη φορά ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής.

Ο 30χρονος μπακ ήταν αυτός που με την τελευταία εκτέλεση είχε χαρίσει στην Αργεντινή το Παγκόσμιο Κύπελλο στον τελικό με την Αργεντινή.

Περίπου μισό χρόνο μετά, ο ίδιος ήταν αυτός που με την τελευταία εκτέλεση «τελείωσε» την Ρόμα και χάρισε στην Σεβίλλη το Europa League!

GONZALO MONTIEL WITH HIS SECOND TITLE CLINCHING PENALTY OF THE SEASON!!!pic.twitter.com/9tveLSGkUo