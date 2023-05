Οι ενδεκάδες του μεγάλου τελικού του Europa League

Η Ρόμα θα παίξει με σύστημα 3-4-1-2 και την εξής ενδεκάδα: Ρούι Πατρίσιο - Μαντσίνι, Σμόλινγκ, Ιμπάνιες - Τσελίκ, Κριστάντε, Μάτιτς, Σπινατσόλα - Πελεγκρίνι - Ντιμπάλα, Εϊμπραχαμ.

Η Σεβίλλη θα παίξει με σχηματισμό 4-2-3-1 και την εξής ενδεκάδα: Μπουνού - Χεσούς Νάβας, Μπαντέ, Γκούντελι, Άλεξ Τέλες - Φερνάντο, Ράκιτιτς - Οκάμπος, Όλιβερ Τόρες, Μπράιαν Χιλ - Εν Νεσίρι.

Here we go! The official formation of #Roma to face #Siviglia this evening in the #EuropaLeague final. pic.twitter.com/reJPFsPZbF