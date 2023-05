Επεισόδια πριν τον τελικό του Europa League: Συλλήψεις και τραυματίες! (vids)

Ένας οπαδός της Ρόμα και άλλος ένας της Σεβίλλης νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Βουδαπέστης από επεισόδια που έλαβαν χώρα σε διάφορα σημεία της Βουδαπέστης πριν από τον τελικό του Europa League.

Η ουγγρική αστυνομία έχει προβεί ήδη σε αρκετές συλλήψεις, όμως το εντυπωσιακό είναι πως ανάμεσα σε αυτούς είναι και αρκετοί χούλιγκαν της πολωνικής Σλασκ Βρότσλαβα που ταξίδεψαν στην Ουγγαρία για να «συμμαχήσουν» με τους Ανδαλουσιανούς!

31.05.2023, Sevilla🇪🇸 - Roma🇮🇹 in Budapest🇭🇺, Small groups of 7-8 from Slask Wroclaw around Sevilla fan zone https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/JOxMPlicFa