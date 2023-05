Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «έδεσε» τον Ντιόγκο Νταλότ στο Old Trafford. Όπως ανακοίνωσε και επίσημα η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ, ο Πορτογάλος δεξιός οπισθοφύλακας υπέγραψε νέο πενταετές συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ✍️@DalotDiogo has signed fresh terms with the Reds! 🤩#MUFC