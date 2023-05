Τέλος από τον Άγιαξ ο Φαν Ντερ Σαρ

Χωριστούς δρόμους αναμένεται να τραβήξουν στο εξής Άγιαξ και Φαν Ντερ Σαρ.

Ο θρύλος του Άιαντα και μέχρι πρότινος CEO της ομάδας, υπέβαλλε την παραίτησή του η οποία έγινε δεκτή από το διοικητικό συμβούλιο.

Ο Φαν Ντερ Σαρ αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα από την 1η Ιουνίου αλλά θα διατηρήσει τυπικά το πόστο του μέχρι την 1η Ιουλίου ώστε να γίνει πιο ομαλά η μετάβαση για τον επόμενο εκτελεστικό διευθυντή της ομάδας.

Ο Άγιαξ πόσταρε την είδηση στα Social Media γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μια φορά θρύλος του Άγιαξ, για πάντα θρύλος του Άγιαξ».

Thanks for everything, Edwin ♥️



You embraced the role of CEO with the same vision that defined your days as a player. We are forever grateful for that. Once an Ajax legend, always an Ajax legend.