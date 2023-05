Λίβερπουλ: Ανακοίνωσε τον Γιοργκ Σμάντκε ως νέο αθλητικό διευθυντή

Νέος αθλητικός διευθυντής της Λίβερπουλ είναι από σήμερα -όπως ανακοινώθηκε και επίσημα- ο Γιοργκ Σμάντκε.

Ο Γερμανός εργαζόταν τα τελευταία τέσσερα χρόνια ως αθλητικός διευθυντής στη Βολφσμπουργκ ενώ στο παρελθόν, έχει συνεργαστεί και με τις Κολωνία, Αννόβερο και Άαχεν αλλά σε παρόμοια θέση.

Ο Σμάντκε, που θα πιάσει επίσημα δουλειά από την 1η Ιουλίου, θα αντικαταστήσει τον Τζούλιαν Γουόρντ ο οποίος έμεινε στους «Κόκκινους» για μία ολόκληρη δεκαετία αλλά εργάστηκε ως αθλητικό διευθυντής μόνο τον τελευταίο χρόνο.

We can confirm Jorg Schmadtke has been appointed as the club's new sporting director.