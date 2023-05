Επίσημο: ο Ποτσετίνο είναι ο νέος προπονητής της Τσέλσι

Ήταν γνωστό εδώ και ημέρες πως ο Αργεντινός τεχνικός είχε συμφωνήσει με τους Λονδρέζους για αναλάβει την ομάδα από τη νέα σεζόν και πια είναι και επίσημο καθώς ο σύλλογος προχώρησε στην ανακοίνωση της συνεργασίας τους.

Η ανακοίνωση ήρθε μερικές ώρες μετά την ολοκλήρωση της περιόδου στην Πρέμιερ Λιγκ, που βρήκε την Τσέλσι χαμηλά στη βαθμολογία, στη 12η θέση, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι και εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων του χρόνου.

H συμφωνία των δύο πλευρών είναι ως το 2025, ενώ ο σύλλογος έχει το δικαίωμα επέκτασης του συμβολαίου για άλλο ένα έτος.

Έτσι, ο Ποτσετίνο επιστρέφει στην Αγγλία, όπου είχε καθίσει στον πάγκο της Τότεναμ και της Σαουθάμπτον, ενώ έχει εργαστεί επίσης στην Εσπανιόλ και στην Παρί Σεν Ζερμέν, που ήταν ο προηγούμενος σταθμός της καριέρας του.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach!