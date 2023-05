Λίβερπουλ και Γιουβέντους θυμήθηκαν την τραγωδία του Χέιζελ (pics)

«Πριν από τριάντα οκτώ χρόνια, Χέιζελ . Η μνήμη της Γιουβέντους. Υπήρχαν δύο ομάδες, έτοιμες για έναν τελικό Κυπέλλου Ευρώπης, που περίμενε όλη η Ευρώπη.

Υπήρχε ένα γήπεδο στο Βέλγιο και μια βραδιά που υποτίθεται ότι ήταν πάρτι. Υπήρχαν χιλιάδες κόσμος εκείνο το βράδυ στο Χέιζελ, χιλιάδες μάτια που ανυπομονούσαν να ενθουσιαστούν για ένα υπέροχο παιχνίδι. Υπήρχαν 39 από αυτούς που δεν είδαν ποτέ αυτόν τον αγώνα.

Από εκείνη την ημέρα του 1985, η λέξη «Χέιζελ» είναι συνώνυμη με την απογοήτευση, τον παραλογισμό, τα γεγονότα σε μια ανίερη νύχτα. Η 29η Μαΐου είναι μια ημερομηνία που αυτή η πληγή πονάει ξανά, και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν θα σταματήσει ποτέ. Συγκεντρωνόμαστε σε ανάμνηση με τις οικογένειες και όλα τα αγαπημένα πρόσωπα αυτών των 39 αθώων ανθρώπων. Ήταν εκεί και δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι μαζί μας», ανέφερε η Γουβέντους στα social media, ενώ η Λίβερπουλ σημείωσε:

«Η Λίβερπουλ θυμάται τους 39 οπαδούς του ποδοσφαίρου που έχασαν τη ζωή τους στο στάδιο Χέιζελ στο Βέλγιο σαν σήμερα πριν από 38 χρόνια».



Liverpool FC remembers the 39 football fans who lost their lives at Heysel Stadium in Belgium on this day 38 years ago.