Μια πόλη, μια ομάδα, ένα σοκ! To Αμβούργο «πάγωσε» σε λίγα λεπτά (vid)

Δεν ήταν μόνο η μεγάλη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος που «έκλεψε» την παράσταση αυτό το Σαββατοκύριακο στη Γερμανία με την απίστευτη εξέλιξη της μάχης του τίτλου και την «αυτοχειρία» της Ντόρτμουντ στον αγώνα με τη Μάιντς, που «δώρισε» τον τίτλο στην Μπάγερν Μονάχου.

Ακόμη πιο συναρπαστική ήταν η εξέλιξη στη μάχη της ανόδου και στη Β’ Γερμανίας, όπου η Χάιντενχαϊμ και η Ντάρμσταντ εξασφάλισαν την άνοδο αφήνοντας (ξανά) το Αμβούργο στην 3η θέση και στα μπαράζ υποβιβασμού/ανόδου που θα δώσει την 1η και 5η Ιουνίου, εναντίον της Στουτγάρδης του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου για μία θέση στα «σαλόνια».

Η ομάδα της Μπάντεν-Βούρτμπεργκ ήθελε μόνο νίκη στην έδρα της αδιάφορης και υποβιβασμένης Ράγκενσμπουργκ για να πάρει την απευθείας άνοδο, όμως μέχρι το 57ο λεπτό ήταν πίσω στο σκορ με 2-0 απ’ τα γκολ του Οβούσου (51’, 57’). Την ίδια ώρα το Αμβούργο νικούσε εκτός έδρας της Σαντχάουζεν με 1-0 απ’ το 3ο λεπτό (Ντόμπε) κι έδειχνε να έχει αγκαλιάσει την άνοδο.

Η Χάιντενχαϊμ μείωσε στο 58’ με το αυτογκόλ του Σάλερ, με το ματς να μπαίνει στις καθυστερήσεις στο 2-1 υπέρ των γηπεδούχων.

Το παιχνίδι του Αμβούργου ολοκληρώθηκε νωρίτερα και οι οπαδοί του μπήκαν μέσα για να... πανηγυρίσουν την επιστροφή τους στην πρώτη κατηγορία μετά από πέντε χρόνια στη δεύτερη κατηγορία, όμως μέσα σε λίγα λεπτά όλα άλλαξαν.

Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπέστε έκανε με πέναλτι το 2-2 για τη Χάιντενχαϊμ και στο 90’+9’ ο Κλάιντινστ χάρισε τη νίκη στην ομάδα του και την άνοδο για πρώτη φορά στην ιστορία της «παγώνοντας» το Αμβούργο.

Οι εικόνες του σοκ στο Αμβούργο έκαναν τον γύρο του κόσμου...

