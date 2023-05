«Τελείωσε» πέντε παίκτες μετά την απώλεια του τίτλου η Ντόρτμουντ

Οι Βεστφαλοί μέσα από τον λογαριασμό που διατηρούν στο Twitter, ενημέρωσαν για την αποχώρηση πέντε ποδοσφαιριστών που έληξαν τα συμβόλαιά τους.

Παρελθόν από την Ντόρτμουντ αποτελούν ο Ράφαελ Γκερέιρο, ο Άντονι Μοντέστ, ο Μαχμούντ Νταχούντ, ο Φέλιξ Πάσλακ και ο νεαρός τερματοφύλακας, Λούκα Όνμπεχάουν.

Το πιο συγκινητικό «αντίο» ήταν στον Πορτογάλο, Ράφαελ Γκερέιρο που ήταν ο δεύτερος παλαιότερος παίκτης στο ρόστερ της Ντόρτμουντ, με τον αρχηγό Μάρκο Ρόις να του παραδίδει μια τιμητική πλακέτα.

An emotional farewell at the training ground. Thank you for all the great years and moments that we could experience together with you in black and yellow, @RaphGuerreiro, @modahoud8, Felix, Luca, and @amodeste27! 🥺



We wish you only the best for the future!



⬛️ Heja BVB! 🟨 pic.twitter.com/8IRyMTgQMt