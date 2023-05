Ο Μαρινάκης κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Πάλας μαζί με τον Κούλη Δουρέκα και τους συνεργάτες του.

Ο ιδιοκτήτης της Φόρεστ αγκάλιασε τους παίκτες του και το τεχνικό επιτελείο, τραγουδώντας παρέα τους και με τους οπαδούς για το… γλυκό φινάλε που είχε η φετινή σεζόν για τη Νότιγχαμ.

What a fan base. What a club. What a season. #NFFC



pic.twitter.com/wnFSLSNAtv