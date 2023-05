Ιταλικό... έπος: Πρόεδρος ομάδας μπήκε στο γήπεδο με το μπαστούνι για να διαμαρτυρηθεί και έφυγε με το πατίνι (pics,vid)

Στιγμές μαγικού ποδοσφαιρικού παραγοντισμού -που πλησιάζουν ίσως σε κάποιο σημείο τα δικά μας στάνταρντς- προσέφερε ο πρόεδρος της ιταλικής Λέκο στην Ιταλία.

Συγκεκριμένα, στον πρώτο αγώνα για τα playoffs ανόδου της Serie C ανάμεσα στη Λέκο και την Πορντενόνε, ο πρόεδρος των γηπεδούχων Πάολο Ντι Νούνιο, είδε την ομάδα του να μένει πίσω στο σκορ στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης μετά απο αμφισβητούμενο πέναλτι των φιλοξενούμενων και μη μπορώντας να διαχειριστεί την κατάσταση, εφόρμησε εναντίον του διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο με το μπαστούνι -μιας και έχει κινητικό πρόβλημα - ζητώντας του τα ρέστα για την απόφασή του αυτή.

Έτσι, μοιραία αποβλήθηκε και όπως ορίζει ο κανονισμός θα έπρεπε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και αποφάσισε να του κάνει με... στυλ, στοιχείο που χαρακτηρίζει άλλωστε τους Ιταλούς.

Μιας και η είσοδος για το τούνελ βρισκόταν στην απέναντι πλευρά, πήρε το ηλεκτρικό πατίνι και ξεκίνησε το ταξίδι για τα αποδυτήρια ενώ στη μέση της διαδρομής έπιασε και μια μικρή κουβεντούλα με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, διακόπτωντας έτσι το ματς για σχεδόν 4 λεπτά.

Σίγουρα άξιζε μιας και προσέφερε σκηνές απείρου κάλλους σε όσους βρέθηκαν στο γήπεδο αλλά και σε αυτούς που το είδαν από την τηλεόραση.

Δείτε εδώ τα επιτεύματα του Πάολο Ντι Νούνιο:

Lecco just conceded from a very dubious penalty and who I assume to be their President stormed onto the pitch with his cane and got sent off.



He’s just held the game up further by driving onto the pitch with his mobility scooter. pic.twitter.com/M6i0RRLIYs