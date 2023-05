Ο Κούτσιας σκόραρε ξανά με την Σικάγο Φάιρ και έγραψε ιστορία! (vid)

Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ, άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στην αναμέτρηση με την Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον, με τον Σακίρι να βγάζει στην πλάτη της άμυνας τον Κούτσια με υπέροχη μπαλιά.

Ο 19χρονος επιθετικός νίκησε κατά κράτος του αντίπαλους αμυντικούς και με υπέροχο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα σημειώνοντας το δεύτερο γκολ του με την φανέλα της Σικάγο Φάιρ.

Παράλληλα, ο Κούτσιας έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του franchise που σκοράρει σε δύο συνεχόμενα ματς, χωρίς να έχει κλείσει το 20ο έτος της ηλικίας του.

Scoring in back to back games, Koutsias makes it 1-0 for @ChicagoFire with a huge assist from Shaqiri!



Watch live with #MLSSeasonPass: https://t.co/d0oMHrZtLQ pic.twitter.com/2eGr2ookxY