Το σήκωσε η Μπενφίκα του Βλαχοδήμου!

Το 38ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, αλλά το πρώτο μετά από τέσσερα χρόνια πανηγυρίζει η Μπενφίκα, που χρειάστηκε να φτάσει μέχρι την τελευταία αγωνιστική και να επιβεβαιώσει και μαθηματικά την φετινή κυριαρχία της.

Οι αετοί επικράτησαν στο «Ντα Λουζ» με 3-0 της υποβιβασμένης Σάντα Κλάρα και πανηγύρισαν στο σπίτι τους, την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με την Πόρτο και την Μπράγκα να εξασφαλίζουν τα άλλα δύο εισιτήρια για το Champions League.

🏆 SL BENFICA, WE ARE THE 2022/23 PORTUGUESE LEAGUE CHAMPIOOOOONS!!! pic.twitter.com/K6bQbSqPgo