«Στα ραντάρ της Αλ Χιλάλ και της Αλ Νασρ ο Τίτε»

Απ' ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός δεν είναι ο μοναδικός μνηστήρας του Βραζιλιάνου τεχνικού, Τίτε.

Σύμφωνα με τιτίβισμα του έγκυρου δημοσιογράφου, Εκρέμ Κονούρ, υπάρχουν και άλλοι «μνηστήρες» του 62χρονου τεχνικού. Στο tweet του ο Κονούρ αναφέρει πως για την περίπτωση του Τίτε ενδιαφέρονται τόσο η Αλ Χιλάλ, όσο και η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Αμφότερες έχουν στα «ραντάρ» τους τον έμπειρο τεχνικό.

