Απέλυσε Καν και Σαλιχάμιτζιτς η Μπάγερν μετά το πρωτάθλημα!

Τι και αν η Μπάγερν τα κατάφερε στο τέλος και πήρε το πρωτάθλημα. Η διοίκηση των Βαυαρών αποφάσισε να προβεί σε αλλαγές ενόψει της νέας σεζόν και «τελείωσε» τους Όλιβερ Καν και Χασάν Σαλιχάμιτζιτς, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό της ομάδας.

Έτσι, όπως αναφέρεται σε Μέσα από την Γερμανία, ο νέος CEO της Μπάγερν θα είναι ο Γιαν-Κρίστιαν Ντρέεζεν, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν ο οικονομικός διευθυντής του club. Από εκεί και πέρα, στον σχεδιασμό του ρόστερ θα συμμετέχουν επίσης ο Τόμας Τούχελ μαζί με τους Χένες, Ρουμενίγκε και Χάινερ.

- @BILD confirm that both Kahn and Salihamidžić have been dismissed. Dreesen will be the new CEO pic.twitter.com/i0oD0rNxH3