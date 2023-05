Κλοπ: «Αντί για Τρίτη ή Τετάρτη θα παίζουμε Πέμπτη, ποιος νοιάζεται» (vid)

Οι «κόκκινοι» δεν κατάφεραν να τερματίσουν στην πρώτη τετράδα της Πρέμιερ Λιγκ κι έτσι του χρόνου θα παίξουν στο Γιουρόπα Λιγκ, κάτι που δεν φάνηκε να ενοχλεί ιδιαίτερα τον Γερμανό τεχνικό. Ή και να τον πειράζει, φροντίζει να μην το δείχνει δημόσια...

«Έχουμε ευρωπαϊκές βραδιές του χρόνου, αντί για Τρίτη, Τετάρτη, θα είναι Πέμπτη, ποιος νοιάζεται;» είπε ο Κλοπ, ο οποίος κατόπιν σχολίασε την ανάρτηση που έκανε ο Μοχάμεντ Σαλάχ γράφοντας ότι είναι συντετριμμένος που η Λίβερπουλ δεν θα παίξει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

«Όλοι έτσι σκεφτόμαστε. Δεν είναι η σεζόν που θέλαμε. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτή δεν είναι μια σεζόν για την οποία θα μιλήσουμε, δεν καταφέραμε να δώσουμε στον κόσμο περισσότερα για να απολαύσει, αλλά τους χαρίσαμε στιγμές. Η μεγάλη απογοήτευση είναι αυτό το μικρό πράγμα, το Europa League, που όμως είναι και μεγάλο.

Θα ήταν μια κανονική σεζόν αν τερματίζαμε τέταρτοι. Όχι σπουδαία, αλλά αναγνωρισμένη. Μερικές φορές πρέπει να το αποδεχτείς. Είμαι εδώ 7,5, τα πράγματα δεν είναι πηγαίνουν πάντα καλά και μερικές φορές θα υπάρχουν και πτώσεις. Είναι καλό που είμαι εδώ τόσο καιρό, αλλά πρέπει να ανακαλύψεις ξανά τον εαυτό σου» ήταν τα λόγια του Κλοπ.

