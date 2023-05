Η Φέγενορντ ανακοίνωσε τον Σλοτ ως το 2026

Ο 44χρονος προπονητής είπε ότι βρισκόταν σε συζητήσεις για να μείνει στη Φέγενορντ, καθώς προσπαθούσε να «καταπνίξει» τις εικασίες, αφού συνδέθηκε έντονα με πιθανή μετακίνηση στην Τότεναμ και σήμερα ο ολλανδικός σύλλογος ανακοίνωσε νέα συμφωνία.

«Η Φέγενορντ επέκτεινε το συμβόλαιο με τον Άρνε Σλοτ. Έχει υπογράψει για έναν ακόμη χρόνο μέχρι τα μέσα του 2026», ανέφερε η ανακοίνωση του συλλόγου.

«Δεν έχω τελειώσει ακόμα εδώ», πρόσθεσε ο Σλοτ. «Είχαμε μια υπέροχη σεζόν με τη Φέγενορντ, με το πρωτάθλημα ως μια υπέροχη ανταμοιβή για όλη τη σκληρή δουλειά που έχει καταβληθεί, αλλά θέλω πραγματικά να συνεχίσω να συνεζίζω να χτίζω. Μετά το καλοκαίρι, περιμένει μια περιπέτεια στο Champions League και υπάρχει ο τίτλος του πρωταθλήματος που πρέπει να υπερασπιστούμε. Περιμένω με ανυπομονησία, γι' αυτό είμαι περήφανος που είμαι και παραμένω προπονητής της Φέγενορντ στο Ρότερνταμ».

Ο Σλοτ ήταν προπονητής της Φέγενορντ τις δύο τελευταίες σεζόν και επαινείται ευρέως για το καινοτόμο, επιθετικό ποδόσφαιρό του. Την περασμένη σεζόν, πήγε τον σύλλογο στον τελικό του Europa Conference League (έχασε 1-0 από τη Ρόμα) και φέτος εξασφάλισε το πρωτάθλημα Ολλανδίας, το δεύτερο της ομάδας του Ρότερνταμ σε περισσότερες από δύο δεκαετίες.

𝐀𝐫𝐧𝐞 𝐒𝐥𝐨𝐭 ➠ 2026. ✍️



Here to stay.

Here to keep making memories. pic.twitter.com/lajTfiIAZQ