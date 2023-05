Ο Λούκα Ρομέρο έβαλε γκολάρα αλά Μέσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο U20! (vid)

Ο Λούκα Ρομέρο είχε απίστευτη έμπνευση στην αναμέτρηση της Αργεντινής με τη Νέα Ζηλανδία (5-0), αφού ο 18χρονος εξτρέμ της Λάτσιο, με τρομερή ντρίμπλα στον χώρο του κέντρου... άδειασε δύο αντιπάλους.

Στη συνέχεια πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και με έναν... κεραυνό έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα «γράφοντας» το 3-0 υπέρ της Αργεντινής.

Δείτε παρακάτω την γκολάρα του Λούκα Ρομέρο:

LUKA ROMERO WHAT A GOAL THAT IS!!! 🤯🤯🤯



pic.twitter.com/vAUdJIWoYm