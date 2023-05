«Έφτυσε» την Τότεναμ και έμεινε στην Φέγενορντ!

Μπορεί η Τότεναμ να του έταξε γη και ύδωρ, ωστόσο ο Άρνε Σλοτ αποφάσισε ότι δεν έχει ολοκληρώσει το πρότζεκτ που έχει στήσει στην Φέγενορντ.

Οι πρωταθλητές Ολλανδίας φοβήθηκαν ότι ο 44χρονος τεχνικός θα ενδώσει στο πρέσινγκ των Λονδρέζων, όμως αντιθέτως εκείνος αποφάσισε να… δέσει στο Ρότερνταμ.

Ο Σλοτ επέκτεινε την συνεργασία του με την Φέγενορντ για ένα ακόμα χρόνο (μέχρι το καλοκαίρι του 2026) και μετά από έναν τελικό Conference League και μία κατάκτηση πρωταθλήματος, θα είναι ο άνθρωπος που θα την οδηγήσει και στους ομίλους του Champions League.

𝐀𝐫𝐧𝐞 𝐒𝐥𝐨𝐭 ➠ 2026. ✍️



Here to stay.

Here to keep making memories. pic.twitter.com/lajTfiIAZQ