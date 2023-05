Άρσεναλ: Παρουσίασε την εμφάνιση της νέας σεζόν που θυμίζει... invincibles (pics,vid)

Σε μία τρομερή -όπως εξελίχθηκε για τους κανονιέρηδες- χρονιά, η Άρσεναλ έφτασε κοντά στην κατάκτηση της Premier League αλλά δεν τα κατάφερε μιας και η τρομερή ποδοσφαιρική μηχανή που έχει δημιουργήσει ο Πεπ Γκουαρντιόλα, κατάφερε να κόψει πρώτη το νήμα για άλλη μια φορά και να αφήσει την ομάδα του Λονδίνου στη δεύτερη θέση.

Παρόλα αυτά η σεζόν για την Άρσεναλ κρίνεται ως επιτυχημένη και σίγουρα η επιστροφή της ομάδας στο Τσάμπιονς Λιγκ, θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο για την επιστροφή των Λονδρέζων στις διακρίσεις και τις κατακτήσεις τίτλων. Και με γνώμονα, αυτό φαίνεται πως κινήθηκε και ο σχεδιασμός της νέας εμφάνισης.

Συγκεκριμένα, την αγωνιστική περίοδο 2023-24, θα συμπληρωθούν 20 χρόνια από τη χρονιά που η ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ κατέκτησε αήττητη την Premier League και δημιούργησε έτσι τους «invincibles», το ρεκόρ της ομάδας που ακόμη και σήμερα κανείς δεν έχει καταφέρει να σπάσει.

Τέλος, στην παρουσίαση συμμετείχε και η γυναικεία ομάδα της Άρσεναλ, η οποία θα αγωνίζεται και αυτή με την ίδια εμφάνιση.

Forever Invincible. Forever Arsenal. ​ Purchase the new 23/24 Arsenal x @adidasFootball home kit now

The Arsenal family, forever as one ❤️ pic.twitter.com/YSMPfMD9hh

Our new 23/24 Arsenal x @adidasFootball home kit is available now 🙌