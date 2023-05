Σκόραρε και... τρελάθηκε ο Χατζηγιοβάνης αλλά η Ανκαραγκιουτσού αποκλείστηκε στην παράταση (vid)

Ο Χατζηγιοβάνης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 88ο λεπτό με το σκορ στο 1-1 και ένα λεπτό αργότερα σκόραρε με κοντινή προβολή και σκαρφάλωσε στα κάγκελα για να πανηγυρίσει με τους οπαδούς της Ανκαραγκιουτσού, αφού ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έστειλε το ματς στην παράταση.

Το πρώτο ματς των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Τουρκίας έληξε με 3-2 υπέρ της Μπασακσεχίρ, έτσι με το 2-1 που διαμόρφωσε ο Χατζηγιοβάνης στη ρεβάνς, οι δύο ομάδες κλήθηκαν να λύσουν τις... διαφορές τους στο έξτρα ημίωρο της παράτασης.

Στο 111' του έξτρα ημιώρου ο Κένι ισοφάρισε σε 2-2, με την Μπασακσεχίρ να πανηγυρίζει την πρόκρισή της στον τελικό με συνολικό σκορ 5-4 και τον Τάσο Χατζηγιοβάνη να μένει με το γκολ που σημείωσε και την προσπάθεια που κατέβαλε στην παράταση.

Δείτε παρακάτω το γκολ του Χατζηγιοβάνη:

