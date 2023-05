Τότεναμ: Στρέφεται σε Ποστέκογλου μετά το «ναυάγιο» με τον Σλοτ

Ξανά στο προσκήνιο για τον πάγκο της Τότεναμ ο Άγγελος Ποστέκογλου.

Οι «πετεινοί» αναζητούν τον επόμενό τους προπονητή εδώ και καιρό, με αρκετά ονόματα να έχουν γραφτεί ως υποψήφια για να αναλάβουν τον πάγκο της ομάδας.

Μετά το «ναυάγιο» στις συζητήσεις με τον Άρνε Σλοτ, η Τότεναμ φαίνεται να εξετάζει εκ νέου τον Ποστέκογλου, τον οποίο έχει αρκετό καιρό στη λίστα της μαζί με τον Αμορίμ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σύμφωνα με τον independent, οι άνθρωποι της Τότεναμ είναι θαυμαστές του Ποστέκογλου λόγω της δουλειάς που έχει παρουσιάσει στην Σέλτικ τα τελευταία δύο χρόνια και της εικόνας που είχε η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Επίσης, τονίζεται πως μία ενδεχόμενη συμφωνία με τον ομογενή προπονητή, θα ήταν αρκετά ευκολότερη σε σχέση με τις περιπτώσεις των Σλοτ ή του Αμορίμ.

Το θετικό στην όλη υπόθεση βεβαίως, είναι πως το συμβόλαιο του Ποστέκογλου με την Σέλτικ λήγει τον Ιούνιο του 2023 και ακόμα δεν έχει υπάρξει κάτι νεότερο ως προς την ανανέωσή του.

