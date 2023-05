Συμφώνησε με τον Ερναντέζ η Παρί, μένει να τα βρει και με την Μπάγερν

Από χθες (24/5) είχε βγει προς τα έξω πως η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται σε επικοινωνία με τον αριστερό μπακ της Μπάγερν Μονάχου, Λούκας Ερναντέζ, με σκοπό να τον αποκτήσει το προσεχές καλοκαίρι.

Σε σημερινό της άρθρο η L’Équipe, αναφέρει πως οι δύο πλευρές τα έχουν ήδη βρει και πως το μόνο που απομένει, είναι να βρεθεί η χρυσή τομή με την Μπάγερν Μονάχου.

Οι Βαυαροί ήθελαν να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Γάλλου μέχρι το 2027 μιας και το υπάρχον λήγει το 2024 και όπως φαίνεται, αυτή ήταν η συνθήκη την οποία προσπάθησαν -και κατάφεραν- να εκμεταλλευτούν οι Παριζιάνοι.

Ο Ερναντέζ είχε αδρανοποιήσει τις συζητήσεις με τη Μπάγερν όσον αφορά το νέο συμβόλαιο και τα τελευταία νέα δείχνουν πως το καλοκαίρι θα αποχωρήσει από το γερμανικό κλαμπ.

Το μόνο που απομένει να γίνει γνωστό, είναι το κόστος της μεταγραφής με τον Λουίς Οκάμπος να πρέπει να τα βρει με τον Χασάν Σαλιχάμιτζιτς για το ποσό που θα δαπανηθεί για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Ερναντέζ στην ομάδα του Παρισιού.

Οι Βαυαροί έχουν συνειδητοποιήσει πως θα πρέπει να ζητήσουν λιγότερα από όσα θα ήθελαν μιας και δε βρίσκονται σε θέση διαπραγματευτικής ισχύος, αφού το συμβόλαιο του παίκτη λήγει τον Ιούνιο του 2024.



