Οπαδός της Εσπανιόλ χαιρέτησε ναζιστικά στον αγώνα με την Ατλέτικο

Δεν έχουν τέλος τα φαινόμενα ρατσιστικών επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες στη La Liga με το ισπανικό πρωτάθλημα να μονοπωλεί την ειδησεογραφία -κυρίως- για τους λάθος λόγους.

Τη στιγμή που ακόμα προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση με τις ρατσιστικές επιθέσεις στον Βινίσιους, στον αγώνα της Εσπανιόλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης ένας οπαδός των γηπεδούχων αποθανατίστηκε να χαιρετά ναζιστικά, ενώ προηγουμένως είχε ρίξει κάποια... «γαλλικά» στον Ροντρίγκο Ντε Πολ.

Το θετικό της υπόθεσης ήταν πως οι υπεύθυνοι ασφαλείας του γηπέδου ενήργησαν άμεσα και απομάκρυναν τον συγκεκριμένο οπαδό κατευθείαν εκτός γηπέδου.

Racism against De Paul: De Paul was subjected to racism from an Espanyol fan, who insulted him, described him as a Nazi, and made a gesture (Nazi salute). De Paul didn't watch it...but the security kicked the fan out. pic.twitter.com/LVw9X9iGje