Βραζιλιάνοι διαμαρτυρήθηκαν για τον Βινίσιους έξω από το ισπανικό προξενείο του Σάο Πάολο (vid)

Μεγάλη έκταση φαίνεται να παίρνει το νέο ρατσιστικό επεισόδιο που είχε ως αποδέκτη για άλλη μία φορά, τον Βινίσιους Τζούνιορ.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς έχουν υπάρξει αρκετά περιστατικά στη La Liga που όλα είχαν ένα κοινό παρανομαστή: ρατσιστικά συνθήματα εναντίον του Βινίσιους.

Το τελευταίο περιστατικό το οποίο συνέβη στο «Μεστάγια», είχε ως αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί ακόμη περισσότερος κόσμος -επώνυμος και μη- ώστε να καταδικάσει το συγκεκριμένο συμβάν και να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα και ταχύτερα, αυτό το άσχημο φαινόμενο που παρατηρείται συχνά πλέον στα ισπανικά γήπεδα.

Στο πλευρό πάντως του Βίνι, στέκονται και οι συμπατριώτες του μιας και περίπου 100 άτομα βρέθηκαν έξω από το ισπανικό προξενείο του Σάο Πάολο για να διαμαρτυρηθούν και να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους με συνθήματα όπως «Στη La Liga είναι ρατσιστές» και «Βάλτε τέλος στον ρατσισμό σε Ισπανία και Βραζιλία», ενώ κάποιοι είχαν και πλακάτ στα οποίο αναγραφόταν το μήνυμα: «Βινίσιους, είμαστε μαζί σου».

Ο Βινίσιους φαίνεται πως έχει δεχθεί ρατσιστικά συνθήματα από τη στιγμή που ήρθε στην Ισπανία πριν πέντε χρόνια ενώ από την αρχή τη φετινής χρονιάς, έχουν καταγραφεί πέντε ρατσιστικές επιθέσεις από οπαδούς τουλάχιστον πέντε ομάδων - αντιπάλων της Ρεάλ.

Brazilian protestors gathered outside the Spanish consulate in São Paul to condemn the racist abuse of Real Madrid's Vinicius Jr. pic.twitter.com/r9zDTz2EiP