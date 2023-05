Μπαλτάκος για τον τελικό: «Να γίνει ένας αγώνας γεμάτος θέαμα, χρώμα και δυνατές συγκινήσεις»

Το μήνυμα του Τάκη Μπαλτάκου για τον αποψινό τελικό Κυπέλλου ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.

Στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα αγώνα του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Novibet 2023 ανάμεσα σε AEK και ΠAOΚ φιλοξενείται και ο χαιρετισμός του Τάκη Μπαλτάκου. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ εξέφρασε τη λύπη του ότι ο τελικός θα διεξαχθεί χωρίς θεατές, ενώ υπογράμμισε πως η Ομοσπονδία επικεντρώνεται στο ποδόσφαιρο και μόνο.

Αναφορικά με τον αγώνα, εξέφρασε την προσμονή για θέαμα, χρώμα, δυνατές συγκινήσεις, στο πλαίσιο του «ευ αγωνίζεσθαι».

Αναλυτικά:

«Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου,

Εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας σάς καλωσορίζω στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Novibet 2023. Θέλω καταρχάς να απευθύνω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ για την πρόκρισή τους στον τελικό.

Κατά δεύτερο θέλω να εκφράσω τη λύπη μου που ο φετινός Τελικός, ο σημαντικότερος αγώνας της χρονιάς, διεξάγεται χωρίς την παρουσία θεατών, αλλά αυτό ήταν κάτι πάνω από τις δυνάμεις μας και θα προσπαθήσουμε να μην επαναληφθεί στο μέλλον.

Παρ΄ όλα αυτά και παρά τα προβλήματα που υπήρξαν μέχρι να φθάσουμε στη σημερινή ημέρα και τη διεξαγωγή του Τελικού, εμείς από την πλευρά μας προσμένουμε ότι ο αγώνας αυτός θα είναι αντάξιος του κύρους και της ιστορικότητας του θεσμού, γεμάτος θέαμα, χρώμα, δυνατές συγκινήσεις και εικόνες που συνάδουν με τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και τις ευγενείς αξίες του αθλήματος.

Στην ΕΠΟ επικεντρωνόμαστε με όλη μας τη δύναμη στο ποδόσφαιρο και αφήνουμε κατά μέρος όλα τα υπόλοιπα. Το άθλημα που όλοι αγαπάμε και για εμάς είναι γιορτή. Είναι το παιχνίδι που θέλουμε να μας συγκινεί και που περιλαμβάνει την αναγνώριση της αξίας του αντιπάλου και την αποδοχή του αποτελέσματος από όποια οπτική κι αν το βλέπεις - είτε του νικητή είτε του ηττημένου.

Για όλους αυτούς τους λόγους το σύνθημα μας για τον φετινό Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Novibet είναι το «Κeep your eyes on the ball».

Όλη μας η προσοχή είναι στραμμένη στο ποδόσφαιρο και πουθενά αλλού.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον τηλεοπτικό μας πάροχο, την Cosmote και τoν χορηγό ονοματοδοσίας του Κυπέλλου, τη Novibet, για τη μεγάλη συνεισφορά τους στη φετινή διοργάνωση.

Εύχομαι Καλή Επιτυχία στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ και εύχομαι να μας προσφέρουν έναν αξέχαστο τελικό, τον οποίο εγγυάται η ποιότητα των παικτών τους και πάνω απ' όλα η πολυετής ιστορία τους.

Πρόεδρος Ε.Π.Ο.

Παναγιώτης Μπαλτάκος».