Ο Γκρίλις προσπαθεί να μιλήσει κινέζικα και γίνεται viral (vid)

Ο Τζακ Γκρίλις έχει γίνει γνωστός το τελευταίο διάστημα κυρίως για τον χαρακτήρα του και την τάση που έχει να «πειράζει» του πάντες είτε στην προπόνηση είτε σε κάποια δραστηριότητα της ομάδας του.

Έτσι, κατά τη διάρκεια γυρίσματος ενός τηλεοπτικού σποτ για την κινεζική τηλεόραση, ο Άγγλος αστέρας της Σίτι εμφανίζεται να προσπαθεί να πει τη φράση «Δείτε το μεγάλο σόου την Άνοιξη» στα κινέζικα αλλά μάλλον η προσπάθειά του δεν ευδοκίμησε όπως όλοι θα ήθελαν προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους.

Δείτε εδώ το βίντεο:



Jack Grealish trying to speak mandarin is a brilliant watch 😭😭😭 pic.twitter.com/znHoUS5LYs