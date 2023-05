Ματς Χούμελς: Στην τελική ευθεία οι συζητήσεις με τη Ντόρτμουντ για το νέο συμβόλαιο

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι συζητήσεις ανάμεσα στον Ματς Χούμελς και τη διοίκηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ όσον αφορά το νέο του συμβόλαιο.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι συζητήσεις των δύο πλευρών βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο και αναμένεται πολύ σύντομα να έχουμε «happy end» στην υπόθεση της ανανέωσης του 34χρονου στόπερ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως πολύ δύσκολα θα στραβώσει η υπόθεση, τη στιγμή μάλιστα που στη Ντόρτμουντ όλοι ζουν για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι με την Μάιντς, στο οποίο αν οι Βεστφαλοί επικρατήσουν, θα στεφθούν πρωταθλητές μετά από 11 χρόνια.

Understand there's confidence to get new deal signed soon for Mats Hummels at Borussia Dortmund. It's not sealed yet but it's progressing well to final stages. 🟡⚫️ #BVB



BVB hope for Hummels to sign paperwork in the next days. pic.twitter.com/dAXo9ZMGaf