Μετά τον τελικό του Μουντιάλ σφυρίζει και αυτόν του Champions League o Μαρτσίνιακ

Γνωστός έγινε ο διαιτητής του τελικού του Champions League, με τον Σιμόν Μαρτσίνιακ να ορίζεται να διευθύνει την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την Ίντερ στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, αυτός είναι ο δεύτερος μεγάλος τελικός που θα βρίσκεται ο Πολωνός ρέφερι, καθώς είχε οριστεί και στον τελικό του Μουντιάλ, όπου η Αργεντινή του Λίο Μέσι επικράτησε της Γαλλίας και κατέκτησε το τρόπαιο.

Από εκεί και πέρα, ο Άγγλος Άντονι Τέιλορ ορίστηκε στον τελικό του Europa League στην αναμέτρηση της Ρόμα με τη Σεβίλλη, ενώ ο Ισπανός Κάρλος Ντελ Θέρο Γκράντε θα σφυρίξει τον τελικό του Conference League ανάμεσα στη Φιορεντίνα και τη Γουέστ Χαμ.

Τέλος, η Oυαλή Τσερίλ Φόστερ θα είναι εκείνη που θα διευθύνει το Μπαρτσελόνα - Βόλφσμπουργκ για τον τελικό του Champions League γυναικών.

⚽ The referees for this season's UEFA club finals:#UCLfinal: Szymon Marciniak 🇵🇱#UWCLfinal: Cheryl Foster 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#UELfinal: Anthony Taylor 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#UECLfinal: Carlos Del Cerro Grande 🇪🇸



