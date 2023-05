Στην προεπιλογή της εθνική Κροατίας ο Βίντα για το Final Four του Nations League

Την προεπιλογή της εθνικής Κροατίας για το Final Four του Nations League ανακοίνωσε ο Ζλάκτο Ντάλιτς και μεταξύ των 24 παικτών βρίσκεται ο Ντομαγκόι Βίντα.

Ο έμπειρος αμυντικός προέρχεται από μια γεμάτη και πετυχημένη σεζόν με την ΑΕΚ, ενώ ήταν και στην αποστολή του Μουντιάλ, αν και δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.

Στην 24άδα βρίσκεται ακόμη ο Μάρκο Λιβάγια, που έκανε μια ακόμη εξαιρετική σεζόν με τη Χάιντουκ, αλλά και ο Λούκα Μόντριτς που συνεχίζει κανονικά με την «Χβράτσκα».

Η τελική επιλογή θα ανακοινωθεί στις 5 Ιουνίου, για τα παιχνίδια της Κροατίας αρχικά την Ολλανδία στις 14 Ιουνίου στο Ρότερνταμ, ενώ στο Final Four της πρώτης κατηγορίας του Nations League βρίσκονται επίσης Ισπανία και Ιταλία.

