Εναντίον του προέδρου της Λίγκας ο Βινίσιους: «Αντί να κάνει κριτική στους ρατσιστές, επιτίθεται σε μένα»

«Εφόσον αυτοί που θα έπρεπε να σου εξηγήσουν τι είναι και τι μπορεί να κάνει η La Liga σε περιπτώσεις ρατσισμού δεν μπορούν, έχουμε προσπαθήσει να σας το εξηγήσουμε όμως δεν παρουσιαστήκατε σε καμία από τις δυο συμφωνημένες ημερομηνίες που οι ίδιοι ζητήσατε. Προτού κρίνεις και προσβάλλεις τη La Liga θα έπρεπε να ενημερωθείς επαρκώς, Βινίσιους. Μην αφήνεσαι να χειραγωγείσαι και βεβαιώσου ότι έχεις καταλάβει τη δουλειά που κάνουμε μαζί για το θέμα του ρατσισμού» έγραψε ο πρόεδρος της ισπανικής Λίγκας μετά τη ρατσιστική επίθεση οπαδών της Βαλένθια στον Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρεάλ και αυτός του απάντησε:

«Για μια ακόμη φορά, αντί να ασκήσει κριτική στους ρατσιστές, ο πρόεδρος της LaLiga βγαίνει στα social media για να επιτεθεί σε μένα. Όσο και να κάνει πως δεν το βλέπει, η εικόνα του πρωταθλήματος δέχεται πλήγμα. Δείτε τα σχόλια στις αναρτήσεις αυτές και θα καταλάβετε. Όσο εξαιρείς τον εαυτό σου από αυτό, τότε γίνεσαι συνένοχος και όμοιος των ρατσιστών. Δεν είμαι φίλος σου για να μου μιλάς για τον ρατσισμό. Εγώ θέλω δράσεις και τιμωρίες».



