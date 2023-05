Πήρε θέση ο πρόεδρος της La Liga για Βινίσιους: «Δεν εμφανίστηκε στα ραντεβού μας για το θέμα του ρατσισμού»

Αφορμή για την απάντηση του Τεμπάς, στάθηκε η ανάρτηση του Βινίσους Τζούνιορ, που σημείωνε μεταξύ άλλων, ότι στη Βραζιλία η Ισπανία θεωρείται μια ρατσιστική χώρα.

Αναλυτικά το μήνυμα του Χαβιέρ Τεμπάς:

«Εφόσον αυτοί που θα έπρεπε να σου εξηγήσουν τι είναι και τι μπορεί να κάνει η La Liga σε περιπτώσεις ρατσισμού δεν μπορούν, έχουμε προσπαθήσει να σας το εξηγήσουμε όμως δεν παρουσιαστήκατε σε καμία από τις δυο συμφωνημένες ημερομηνίες που οι ίδιοι ζητήσατε.



Προτού κρίνεις και προσβάλλεις τη La Liga θα έπρεπε να ενημερωθείς επαρκώς, Βινίσιους. Μην αφήνεσαι να χειραγωγείσαι και βεβαιώσου ότι έχεις καταλάβει τη δουλειά που κάνουμε μαζί για το θέμα του ρατσισμού».

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb