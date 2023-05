Οπαδοί της Μπάγερν έφυγαν από το γήπεδο πριν από τη λήξη του αγώνα με τη Λειψία (vid)

«Βόμβα» στην «Allianz Arena» του Μονάχου με την Λειψία να νικά με 3-1 την Μπάγερν και μία αγωνιστική πριν το φινάλε, η Ντόρτμουντ θα έχει σήμερα την ευκαιρία να «αγκαλιάσει» τον τίτλο της Bundesliga.

Η Μπάγερν άνοιξε το σκορ στο 25΄ με τον Γκνάμπρι αλλά η Λειψία ανέτρεψε την κατάσταση και πήρε τη νίκη με τα γκολ των Λάιμερ (65΄), Ενκουκού (76΄ πεν.) και Σόμποσλαϊ (86΄ πεν.).

Δυσαρεστημένοι με την εξέλιξη του αγώνα, εκατοντάδες οπαδοί των Βαυαρών έφυγαν από το γήπεδο πριν από το σφύριγμα της λήξης...

After RB Leipzig make it 3-1 (!), lots of Bayern fans in the upper tiers of the club’s south stand make their exit - to the fury of the Ultras in the lower tier. pic.twitter.com/FcmLRBcloX