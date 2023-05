Δύο γκολ ο Γιακουμάκης, ένα ο Κούτσιας στην ελληνική «μoνομαχία» του MLS (vid)

Στην αναμέτρηση του MLS, ο Γκάτμαν άνοιξε το σκορ στο 29' για τους επισκέπτες της Ατλάντα, ενώ τα άλλα δύο γκολ για την ομάδα του Σικάγού σημείωσαν οι, Πουράτα (42΄/αυτογκόλ) και Χάιλε-Σελασιέ (49’).

Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες λόγω των αποβολών των, Ναβάρο (26’/Σικάφο Φάιαρ) και Λουίζ Αραούχο (71’ Ατλάντα).



Super sub Giorgos Giakoumakis scores his 7th of 2023 to equalize for @ATLUTD. ⚡️ pic.twitter.com/YCC3rINOCE