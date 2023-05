Η... έκρηξη των παικτών της Σίτι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος (vid)

Η Σίτι αντιμετωπίζει σήμερα την Τσέλσι, ωστόσο η Νότιγχαμ φρόντισε να διώξει κάθε άγχος από τους παίκτες των «Πολιτών», μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Άρσεναλ.

Οι ποδοσφαιριστές του Πεπ Γκουαρντιόλα, μάλιστα μαζεύτηκαν για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της Νότιγχαμ με την Άρσεναλ και με την λήξη του ματς, ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Άμεσα στήθηκε ένα μεγάλο πάρτι για την κατάκτηση του τρίτου συνεχόμενου πρωταθλήματος των «Πολιτών», με τους παίκτες της Σίτι να τραγουδούν όλοι μαζί.

Δείτε παρακάτω το χαρακτηριστικό video:

The winning moment! 🎉 pic.twitter.com/QceofBIqoh

Let's hear it for your 2022/23 @premierleague champions! 🎤 pic.twitter.com/VoTM0UcsSh