Η απονομή και η φιέστα της Μπαρτσελόνα για το πρωτάθλημα (vids)

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι «μπλαουγκράνα» έστησαν γιορτή, με τον εμβληματικό αρχηγό της Μπαρτσελόνα, Σέρχιο Μπουσκέτς να παίρνει το τρόπαιο του πρωταθλητή, δίνοντας το έναυσμα για να ξεκινήσει η φιέστα.

Αυτή, άλλωστε είναι η τελευταία φορά που ο πολύπειρος χαφ σηκώνει τίτλο με την φανέλα της Μπαρτσελόνα, αφού το καλοκαίρι αποχωρεί από τους «μπλαουγκράνα», με τον Μπουσκέτ να γνωρίζει την αποθέωση.

LIFT IT HIGH, CAPTAIN! 🏆💙❤️ pic.twitter.com/Yi3gF0Kybd

We have it! pic.twitter.com/0XS5dMWbZs