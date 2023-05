Ανανέωσε με την Παρί Σεν Ζερμέν ο Μαρκίνιος

Με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Μαρκίνιος, με τον Βραζιλιάνο να ανανεώνει το συμβόλαιό του με τη γαλλική ομάδα. Συγκεκριμένα, ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός είπε το «ναι» και υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028 με τους Παριζιάνους.

Ο Μαρκίνιος αγωνίζεται από το 2013 στην Παρί και είναι ο αρχηγός των Γάλλων, έχοντας καταγράψει 405 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα, με απολογισμό 38 γκολ και 10 ασίστ.

Paris Saint-Germain are delighted to announce they have agreed a contract extension with @marquinhos_m5.



The Brazilian defender will continue his journey with the Rouge-et-Bleu through to 30 June 2028. ❤️💙 #Marquinhos2028https://t.co/cJgSIHj5Hb